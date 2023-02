Teamleider B-FAST na toenemend geweld in Turks aardbevingsgebied: “We bouwen hekken rond ons veldhospitaal om indringers tegen te houden”

Het Belgische interventieteam B-FAST is volop bezig met de bouw van hun veldhospitaal in Turkije na de verwoestende aardbeving van afgelopen maandag, maar rondom hen stijgt de spanning. Door het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen breekt er lokaal geweld uit. Wij spraken B-FAST-leider Bert Torfs (37) over de veiligheidstoestand daar. “Het risico is niet tot nul herleid - dat is het nooit - maar de situatie is wel onder controle.”