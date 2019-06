Te koop: het slimste huis van de toekomst MVW

20 juni 2019

17u05

Bron: KameraOne 2 Docenten en studenten van de Amerikaanse universiteit Virginia Tech ontwikkelden het huis van de toekomst. Het team bouwde een modulair, milieuvriendelijk en slim huis. Het ontwerp kaapte ook de eerste prijs weg bij een internationale competitie voor de meest duurzame en slimme woning. Nu willen ze hun ideeën ook op de markt brengen.

Voorlopig kunnen we er alleen nog van dromen, maar als het van de studenten van Virginia Tech afhangt, wonen we binnenkort in dit slim huis. “We hebben veel technologie in de woning ingebouwd”, zegt studente Elif Patton. “Zo kan het voldoen aan de behoeften van de persoon die erin woont.” Het standaardmodel is 83 vierkante meter groot, maar dankzij bewegende muren kunnen toekomstige eigenaars makkelijk kamers toevoegen.

Geïnteresseerden kunnen al eens in een kijkje gaan nemen in Alexandria in de Amerikaanse staat Virginia. Het huis zal er tentoongesteld worden in augustus.