Taxichauffeurs voeren vandaag actie in Brussel: "Kom niet met de wagen”

LIVE. Belgische reissector vraagt 20 miljoen aan leningen voor terugbeta­ling coronavou­chers - Dermagne werkt aan vangnet voor zwaarst getroffen werknemers en bedrijven

De wereld maakt zich zorgen om de nieuwe omikronvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika en ook al twee keer in ons land al werd aangetroffen. De variant zou mogelijk besmettelijker zijn dan de deltavariant. Intussen blijft ook de situatie in de Belgische ziekenhuizen zorgelijk. Gisteren werd beslist dat alle ziekenhuizen de uitstelbare zorg met twee weken moeten uitstellen. De laatste ontwikkelingen lees je hier in ons liveblog.

6:10