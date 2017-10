Taxichauffeurs blokkeren belangrijkste toegangsweg richting luchthaven in Praag SVM

15u30

Bron: Belga 0 AFP Zowat 1.200 taxibestuurders hebben ongeveer drie uur lang actie gevoerd op de belangrijkste toegangsweg van de internationale luchthaven van Praag. Ze deden dat uit protest tegen de oneerlijke concurrentie door Uber. Dat melden de organisatoren. De actie zorgde voor grote files rond de luchthaven.

"De chauffeurs van Uber respecteren de wetgeving niet", zegt de woordvoerder van de taxiverenigingen. Petr Polisensky hekelt ook dat de autoriteiten -en dan met name de burgemeester van Praag- de zaken op hun beloop laten.

Uber is sinds 2014 actief in Tsjechië. Zowat 400.000 Tsjechen hebben de Uber-app gedownload en ongeveer 2.000 chauffeurs rijden in Tsjechië voor Uber.

AP

Jo Bertram vertrekt

Taxiapp Uber moet intussen op zoek naar een nieuwe bestuurder in Noordwest-Europa. Jo Bertram vertrekt bij het bedrijf. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de taxidiensten in Londen.

EPA

De Britse hoofdstad heeft onlangs de licentie van Uber ingetrokken. Volgens de transporttoezichthouder van Londen heeft Uber niet genoeg gedaan om chauffeurs te controleren en misdragingen te melden. Uber is in beroep gegaan tegen de straf.

Bertram was verantwoordelijk voor Uber in tien landen, waaronder Nederland en België. Tom Elvidge neemt de Britse activiteiten van Uber voorlopig waar.

Uber-topman Dara Khosrowshahi is morgen in Londen om met toezichthouder Transport for London te praten. Het bedrijf wil voorkomen dat het moet vertrekken uit de belangrijke markt.