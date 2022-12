(tav Isabelle & collega’s; tekstjes fotobijlage)

Twee vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die botsen, uit elkaar spatten en neerstorten. Het is een beeld dat je situeert in lang vervlogen oorlogsluchten. Niet in 2022, enkele honderden meters boven de grond op een vreedzame vliegshow in Dallas, Texas. De Bell P-63 Kingcobra, een gevechtsvliegtuig, raakt er de Boeing B-17 Flying Fortress, een bommenwerper. Geen van de zes inzittenden overleeft de crash. Ze heten Terry, Kevin, Dan, Len, Curtis en Craig. Allen zijn ze vaders, enkelen grootvaders. Elk van hen had tientallen jaren ervaring als piloot. Allemaal waren ze oud genoeg om zich de tragedie van Ramstein te herinneren uit 1988, waar op de ‘Flugtag’ zeventig doden vielen en vijfhonderd gewonden. Maar allemaal zwaaiden ze met de statistieken: dat ongevallen bij vliegshows hoogst uitzonderlijk zijn. Op 12 november werden ze in die statistieken opgenomen.

----

Nooit had een Chinees meer macht dan Xi Jinping (69). De president begint aan zijn derde ambtstermijn. Op het congres van de Communistische Partij laat hij zijn voorganger Hu Jintao (79) met zachte dwang verwijderen. Officieel om gezondheidsredenen: “Meneer Hu voelde zich niet lekker.” Hoe zou het nu zijn met meneer Hu?

----

6 september, premier Boris Johnson vertrekt met zijn vrouw Carrie uit Downing Street 10. Hij heeft zijn ontslag ingediend bij de Queen en beloofd: “Ik zal Liz Truss en haar regering bij elke stap ondersteunen.” Maar de Queen is niet meer en Liz Truss bleek van kortere duur dan een krop sla. Turbulente tijden in het Verenigd Koninkrijk.

----

Naar aloude traditie was het aan Donald Trump om tijdens zijn ambtstermijn de staatsieportretten van zijn voorganger en diens first lady te onthullen, maar daar had Trump toen geen zin in. Voor Barack en Michelle Obama was het dus wachten tot 2022 en good old Joe Biden om zichzelf vereeuwigd te zien in het Witte Huis.

----

Zeven meter meet de tafel tussen Vladimir Poetin en Emmanuel Macron in Moskou. Zeven meter, zo ver springt zelfs Nafi Thiam niet. Zeven meter als symbolische afstand tussen Rusland en West-Europa, als ideale setting voor een dovemansgesprek. Kort erna zou Poetin Oekraïne binnenvallen.

----

Op de G7, de top van de westerse wereldleiders, moet ook de dag van hun partners prettig worden ingevuld. Christian Neureuther (links), een Duitse skilegende, ging op wandel met Carrie Johnson, Brigitte Macron, Britta Scholz en Amélie Michel in Garmisch-Partenkirchen. Tussen hen in: schoondochter en kleinkind van Neureuther.

----

Paus Franciscus (86) bezoekt in Canada de ‘native Canadians’, de Inuit en de Indianen. Hij bood er in naam van zijn Kerk excuses aan voor de vele duizenden inheemse kinderen die er ooit in katholieke internaten werden heropgevoed, mishandeld en vermoord, omdat zonodig ‘de Indiaan uit het kind’ moest worden gehaald.

----

Een scène uit Istanbul die je ook in BrusseI, Parijs, Londen of New York had kunnen fotograferen: een Iraanse vrouw knipt haar paardenstaart af, solidair met de vrouwen in haar thuisland. Die zijn de verplichte hijab als symbool voor hun onderdrukking beu. De druppel was het lot van Mahsa Amini (22), gestorven kort nadat ze in Teheran door de zedenpolitie was gearresteerd omdat ze haar sluier iets te nonchalant droeg. Sindsdien zwelt het protest tegen het regime van de Islamitische Republiek Iran aan, op straat, in de media, aan universiteiten en in de sport, waar het Iraanse elftal op het WK weigerde om het volkslied mee te zingen. Ook bij ons zetten vrouwen de schaar in hun haar: van Darya Safai, zelf Iraanse, over Goedele Liekens tot minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. Officieel heeft Iran op 3 december de zedenpolitie opgedoekt. Sinds 1979 versmachten de ayatollahs een groots land met een rijke cultuur en prachtige vrouwen en mannen. Hoe lang nog?

----

De invasie van het Capitool was klein bier tegenover de bestorming van het presidentieel paleis in Sri Lanka. Tienduizenden malcontente Sri Lankanen namen bezit van zijn kamers en zijn binnentuinen. Ze wierpen zich op zijn hemelbedden en doken in zijn zwembad. President Rajapaksa moest zijn failliete land ontvluchten.

----

Op het tarmac van Abu Dhabi ruilen de VS en Rusland prominente gevangenen. De Amerikaanse basketbalster Brittney Greiner (32, rood jasje), aangehouden in Moskou voor bezit van cannabisolie en veroordeeld tot negen jaar cel, wordt ingewisseld voor Viktor Bout (55, tweede van rechts), een Russische wapentrafikant die in de VS een straf van 25 jaar uitzat. Greiner is populair. Bout is een topcrimineel met bijnaam ‘de handelaar des doods’.

----

Vrouwelijke fans poseren met de bordkartonnen Donald Trump in Palm Beach, Florida, op de dag dat de echte Donald zich kandidaat-president stelt voor 2024. Of het zo ver komt, is onzeker. Ook Trumps kansen lijken steeds meer van bordkarton.

-----------------------------------------------------------