Tankwagen met gevaarlijke stof gekanteld: Brusselse ring volledig versperd, vermijd de omgeving

Aarde telt nu al twee keer zo veel dagen boven 50 graden

10:58 Het aantal extreem warme dagen op onze planeet gaat de hoogte in. Dat blijkt uit een analyse van de Britse openbare omroep BBC. Sinds de jaren tachtig is het aantal dagen dat het kwik boven 50 graden Celsius uitkomt elk decennium gestegen. Tussen 1980 en 2009 gebeurde dat 14 dagen per jaar, tussen 2010 en 2019 was dat al 26 keer per jaar.