Tandpijn, traangas en een som geld: met dit sluw plan kon Brusselse topgangster (27) ontsnappen uit gevangenis

De Brusselse gangster Ibrahim Akhlal (27), vooral bekend van een spectaculaire overval op een goudtransport , is opnieuw ontsnapt uit de gevangenis. Hij slaagde erin de gevangenis van Conakry in Guinée te ontvluchten. In 2020 kon hij ook al eens ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel). Deze keer kon Akhlal ontsnappen met behulp van een sluw plan.

Ibrahim Akhlal (27) is niet de eerste de beste. Hij moest in ons land 21 jaar celstraf uitzitten voor een reeks van vier brutale overvallen. Maar in maart 2020 slaagde hij erin te ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis.

Daarna raakte hij betrokken bij een overval die zo kan dienen als scenario voor een Hollywoodfilm. Daarbij verdwenen in Amsterdam goudstaven ter waarde van 12 miljoen euro nadat overvallers met bivakmutsen en machinegeweren bij een bedrijf toesloegen met een Porsche Cayenne. Die leidde tot een wildwestachtervolging met de massaal uitgerukte politie, zoals te zien is op onderstaande beelden:

Op weg naar nachtclub

Eind vorig jaar slaagden het Belgische Fugitive Active Search Team (FAST) en de federale gerechtelijke politie van Brussel die erin om Ibrahim Akhlal (27) te traceren in Guinee, waar hij werd opgepakt toen hij op weg was naar een nachtclub. Hij stond toen ook al internationaal geseind voor zijn betrokkenheid bij de overval op het goudtransport in Amsterdam.

Maar amper zes maanden na zijn arrestatie, slaagde de Brusselaar er op dinsdag 6 juni voor de tweede keer in om uit de gevangenis te ontsnappen. Daarvoor bedacht hij volgens de krant ‘Dépêche Guinée’ een sluw plan.

Tand gebroken

De Brusselaar zou in de gaten gekregen hebben dat er in de ziekenboeg van de gevangenis geen afdeling tandheelkunde was. Daarop zou hij bij zichzelf een tanden gebroken hebben, wat tot een ontsteking leidde. Toen hij zich daarmee aanmeldde in de ziekenafdeling van de gevangenis, besliste de hoofdarts dat een raadpleging bij een specialist nodig was in het ziekenhuis.

30.000 euro

Voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht, zou Ibrahim Akhlal (27) een uur lang in zijn cel hebben gezeten met de hoofdbewaker. Die zou hij daarna een som geld gegeven hebben. Het zou gaan om 100.000 Guineese Francs, wat omgerekend slechts 10 euro is. Een andere bron meldt echter dat een bedrag van 30.000 euro zou afgesproken zijn voor de hulp bij de ontsnapping.

Gevlucht met motor

Diezelfde hoofdbewaker zou de ambulance naar het ziekenhuis bestuurd hebben, hoewel hij nooit eerder met een ambulance had gereden. Ibrahim Akhlal (27) werd zonder handboeien vervoerd. Bij aankomst in het ziekenhuis stonden zijn kompanen te wachten. Toen de deuren van de ziekenwagen openden, spoten zij traangas in de ogen van de bewakers. Daarna ging het gezelschap er op een motor vandoor.

Personeel geschorst

De ontsnapping leidt tot opschudding in Guinée, waar actief gezocht wordt naar de Belg. Volgens ‘lerenifleur224' kreeg de gevangenis van Conakry na de ontsnapping het bezoek van de Guineese minister van Justitie Charles Wright. Die beloofde om al het medisch personeel in de gevangenis te vervangen. Hij schorste meteen ook vijf cipiers en de gevangenisdirecteur. Ze worden verdacht van medeplichtigheid bij de ontsnapping. Dat is te lezen in onderstaand besluit.

Politieman geschorst

Toen Ibrahim Akhlal (27) in december 2022 door de politie van Conakry werd opgepakt, bleek hij in het bezit van een Guinees paspoort dat hij op frauduleuze wijze verkreeg. Dat leidde toen ook al tot de schorsing van een hoge politieman.

