Taliban wijzen langere aanwezigheid van Amerikaanse troepen af: “31 augustus is rode lijn, anders zullen er consequenties zijn”

De taliban gaan niet akkoord met een eventuele verlenging van de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van Kaboel. “31 augustus is de rode lijn, anders zullen er consequenties zijn”, zei woordvoerder Suhail Shaheen tegen Sky News. De Amerikaanse president Joe Biden gaf gisteren tijdens een toespraak mee dat er een discussie gaande is om die termijn eventueel te verlengen.

“Biden kondigde aan dat hij op 31 augustus alle militaire troepen zou terugtrekken. Dus als hij dit verlengt, dan betekent dat hij de bezetting verlengt en dat is niet nodig”, klinkt het bij Shaheen. “Als de VS of het Verenigd Koninkrijk extra tijd zoeken om evacuaties te kunnen voortzetten, is het antwoord neen. Dit zal wantrouwen bij ons opwekken. Als ze de bezetting voortzetten, zal dit een reactie uitlokken.”

De Verenigde Staten staan in voor de beveiliging van de internationale luchthaven van Kaboel. Veel westerse landen zeggen nu al dat ze nog meer tijd nodig hebben om hun burgers te evacueren en willen dat de Amerikaanse troepen langer blijven.

Biden herhaalde dat de VS zo snel mogelijk alle Amerikaanse burgers uit Afghanistan wil halen. “Sinds juli zijn er 33.000 mensen geëvacueerd, in de afgelopen 36 uur ging het om 11.000 personen”, aldus de Amerikaanse president. Dat gebeurde chaotisch, er vielen zelfs doden bij gedrum buiten de luchthaven. Maar volgens Biden is de evacuatie van duizenden mensen “hard en pijnlijk”.

Biden benadrukte echter dat “er nog een lange weg te gaan is” en dat de enorme operatie risico’s inhoudt. Meer dan 10.000 Amerikanen moeten nog opgehaald worden en de regering wil ook 50.000 Afghanen in veiligheid brengen. “Er kan nog veel misgaan”, waarschuwde hij. “Maar elke Amerikaan die naar huis wil, zal naar huis kunnen. Ik wil onze militairen en diplomaten danken. Wat we doen, is buitengewoon.”

Het risico bestaat dat tussen de Afghaanse geëvacueerden terroristen schuilgaan, maar de president probeerde die bezorgdheid weg te nemen. “Geen enkel vliegtuig vliegt direct naar de VS”, klonk het. In ruim twintig landen zijn ‘afhandelingsstations’ opgezet waar Afghanen zorgvuldig gescreend worden. “Van zodra de situatie veilig verklaard is, zullen we de Afghanen die ons geholpen hebben verwelkomen in de VS.” De Amerikaanse regering vorderde bij zes Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen achttien vliegtuigen op om de evacuatiemissie te ondersteunen.

Dinsdag bespreken de leiders van de G7 op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline. “We zullen zien wat we kunnen doen”, zei Biden hierover.

De schrijnende beelden van vorige week waarbij Afghanen zich vastklampen aan vliegtuigen worden tot slot door taliban-woordvoerder Suhail Shaheen afgedaan als “economische migratie”. “Ik verzeker u dat er niets is om bezorgd of bang over te zijn”, klinkt het. Filmpjes waarbij taliban van huis tot huis gaan om mensen te bedreigen of berichten over meisjesscholen die gesloten worden doet hij af als fake news.