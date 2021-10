Taliban schakelen cel Islamitische Staat uit in Kaboel na aanslag moskee

Livios Mijnwoning krijgt tweede leven: "Oud en nieuw lopen mooi in mekaar over”

1 oktober Voor de renovatie van hun mijnwoning in een groene wijk in Maasmechelen hadden Christophe en Ann één grote wens: wonen in de tuin. Midden in de tuin integreerden de ontwerpers van Contour Architecten daarom een tuinkamer met grote glasvlakken. Die doet mee dienst als leefruimte. Kijk met bouwsite Livios mee hoe de bewoners het groen rondom hun huis ten volle beleven.