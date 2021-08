Taliban komen “snel” met regeermodel, leider Baradar in Kaboel voor gesprekken over nieuwe regering

De taliban voerden tussen 1996 en 2001 een schrikbewind in Afghanistan, tot ze na de Amerikaanse invasie in 2001 de macht verloren en daarna 20 jaar in de schaduw opereerden. Sinds hun snelle machtsgreep vorige week proberen ze zich deze keer gematigder te presenteren. Toch zijn er de afgelopen dagen al vele berichten over mishandeling van burgers en journalisten naar buiten gekomen, die doen vrezen dat er helemaal niet zoveel verschillen gaan zijn qua bewindvoering ten opzichte van de periode tussen 1996 en 2001. Toen legden de taliban een uiterst strenge versie van de islamitische wet op, die onder meer vrouwen verbood te werken of te studeren. De internationale gemeenschap is erg bezorgd om het lot van de Afghaanse bevolking.

Talibankopstuk Baradar

Talibankopstuk Abdul Ghani Baradar is zaterdag alvast aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel om er de gesprekken over een nieuwe Afghaanse regering op te starten, zo bevestigde een talibanwoordvoerder aan het Franse persagentschap AFP. Abdul Ghani Baradar was destijds een van de oprichters van de islamitisch fundamentalistische talibanbeweging. De 53-jarige mullah - of hoge geestelijke - was de afgelopen jaren ook de talibanvertegenwoordiger in de vredesgesprekken met de VS en de Afghaanse regering in Qatar. De man zette afgelopen week na jaren in ballingschap opnieuw voet op Afghaanse bodem.