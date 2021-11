Taliban houden militaire parade met in de VS gemaakte wapens

De parade omvatte tientallen in de VS gemaakte gepantserde veiligheidsvoertuigen van het type M117, die over een brede weg in Kaboel reden terwijl helikopters er boven vlogen. Veel soldaten droegen Amerikaanse M4-geweren.



De meeste wapens en uitrusting die de Talibantroepen nu gebruiken zijn in de afgelopen twee decennia door de VS geleverd aan de regering in Kaboel. Het idee daarachter was dat dit de Afghaanse regering in staat zou stellen een nationale troepenmacht op te bouwen die succesvol de Taliban kon bestrijden.