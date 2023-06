Taalhistoricus schrijft boek over geschiedenis van het ‘n-woord’: “Als je het n-woord schrapt, dan schrap je meteen de geschiedenis”

Zelensky noemt Poetin “zwakke man”: “Net als opgejaagd dier is hij bang om te sterven”

Oekraïne is klaar voor het langverwachte tegenoffensief om de bezette gebieden te bevrijden op de Russen. Dat kondigde president Volodymyr Zelensky aan in een interview met de Amerikaanse krant ‘Wall Street Journal’. Terloops noemde hij Vladimir Poetin een zwakke man. “Een dier dat in de hoek gedreven wordt, is ook bang om te sterven.”