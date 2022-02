“’t Is uw fout niet, zegt iedereen. Toch voelt het als falen”: zoontje van Nicolas en Melissa verdronk in zwembad toen hij even aan hun aandacht ontsnapte

Het is de angst van alle ouders: een kind dat heel even aan hun aandacht ontsnapt, met fatale gevolgen. Het nieuws over Rayan, die vorige week in een waterput in Marokko viel, en Jesse, die dinsdag in Antwerpen onder een trein belandde, deed Nicolas Depoortere (33) en Melissa Casier (33) huiveren. Drie jaar geleden verloor het koppel hun zoontje Loïc (3,5). De jongen verdronk in het zwembad toen zij even niet keken. “Iedereen zegt dat het jouw schuld niet is, en toch voelt het alsof je gefaald hebt.”