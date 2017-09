Syrische activiste en journalistendochter vermoord in Turkije ESA

18u24

Bron: BBC, Buzzfeed, Al Jazeera, The Wire 0 RIP #Syria|n activists Orouba & Halla Barakat, mom & daughter, found murdered at home in Istanbul, after having received death threats. pic.twitter.com/v9Fzy5BUPc Syrian American Cncl(@ sa_council) link De Turkse politie heeft de doodgestoken lichamen gevonden van de Syrische activiste Orouba Barakat (60) en haar dochter Hala Barakat (23), een Amerikaanse journaliste. Moeder en dochter kregen doodsbedreigingen van het Syrische regime dagen voordat ze werden vermoord, schrijft de BBC.

Orouba en Hala werden in hun appartement in Istanboel aangevallen. De aanvallers wikkelden de lichamen in dekens en besprenkelden ze met detergent om de geur te verdoezelen. Volgens de Turkse politie werden de vrouwen doodgestoken en vertoonden hun kelen sporen van verstikking. "Orouba vertelde me dat ze doodsbedreigingen kreeg van het regime van Bashar-al Assad", zegt haar broer Ma'an Barakat.

Lees ook Opnieuw tientallen Syrische burgers gedood in omgeving van Deir Ezzor

"Tantetje en Halla waren mondige activisten tijdens de Syrische revolutie. Ze zeiden de waarheid tegen de machtigen en creëerden bewustzijn over de verschrikkingen die het regime van Assad pleegde", zegt hun nicht Suzanne. Orouba was tegen de opkomst van de Syrische president, maar had ook kritiek op leden van de oppositie. De activiste onderzocht aantijgingen van martelingen in Syrische gevangenissen. Journaliste Hala werkte als redacteur bij de oppositiesite Orient News.

De Syrische woonde sinds de jaren '80 in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voordat ze naar Turkije verhuisde. Dochter Hala werd geboren in de VS.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt "diepbedroefd" te zijn door de dood van Orouba en Halla: "De VS veroordeelt de daders van deze moorden en we zullen het onderzoek van dichtbij volgen".

Orouba was de tante van Deah Barakat, die in 2015 werd doodgeschoten op zijn universiteitscampus in North Carolina samen met zijn vrouw en haar zus.