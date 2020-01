Nationale Loterij Gesponsorde inhoud Sylvia speelt al viool sinds haar derde: “Ik haat het woord ‘wonderkind’. Alles wat ik kan, heb ik bereikt door hard te werken.” Aangeboden door Nationale Loterij

21 januari 2020

09u00 0 De eerste die je in de nieuwste tv-spot van de Nationale Loterij ziet, is Sylvia Huang (25). Geconcentreerd en ingetogen speelt ze op haar viool. Vioolspelen doet ze al vanaf haar derde. Maar noem haar alsjeblieft geen wonderkind. “Ik haat dat woord! Wat ik kan, heb ik alleen bereikt door keihard te studeren, net zoals een sporter dat doet.”

“Dat ik viool zou leren spelen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Mijn vader, van wie ik mijn Chinese achternaam heb, speelt viool en mijn moeder cello. Ook mijn zus speelt cello. Ik ben op mijn derde met viool begonnen en speel sindsdien elke dag. Op mijn achttiende ben ik bij het Nationaal Orkest van België aan de slag gegaan als tweede violiste. Na twee jaar heb ik auditie gedaan bij het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, waar ik nu al vijf jaar werk als eerste violiste. En nee, ik ben geen wonderkind, ik haat dat woord. Alsof ik het zomaar ineens allemaal kon. Alles wat ik kan, heb ik bereikt door hard te studeren. Vergelijk het met wat een sporter doet: die wordt ook alleen maar beter door te trainen.”

De naam van ons strijkkwartet GoYa betekent: als je echt in iets gelooft, kan je het ook waarmaken. Sylvia Huang

Yoga en GoYa

“Net als een sporter moet ik goed zorg dragen voor mijn lichaam. Want als mijn lichaam niet gezond is, kan ik niet goed presteren. Ik doe veel aan yoga: dat helpt me om mentaal in balans te blijven en om mijn rug en armen, die ik het meeste belast bij vioolspelen, te ontspannen. Om steeds beter te worden zoek ik ook bewust nieuwe ervaringen op. Zo heb ik vorig jaar meegedaan met de Koningin Elisabethwedstrijd: ik was heel benieuwd om een nieuw repertoire te leren kennen. Daarnaast heb ik een strijkkwartet opgericht met drie andere vrouwelijke muzikanten uit het Concertgebouworkest: GoYa Quartet Amsterdam. GoYa komt uit het Urdu, de officiële taal van Pakistan, en wil zeggen: als je echt in iets gelooft, kan je het ook waarmaken. Kamermuziek is een passie van me. In tegenstelling tot bij een groot orkest, heb je er veel ruimte om je persoonlijkheid uit te drukken. We spelen ondermeer Brahms en Schumann, maar eigenlijk heb ik geen lievelingscomponist of -muziek. Al kan ik tijdens bepaalde periodes wel heel vaak naar dezelfde componist luisteren. Zo zit ik momenteel in een Schubert-periode.”

De meeste muzikanten – ook ik – spelen op instrumenten in bruikleen, omdat ze vaak te duur zijn. Sylvia Huang

Geleende viool

“Als je deel uitmaakt van een orkest, geniet je heel wat voordelen. Je bent geregeld op tournee, wat ook heel fijn is voor de teamspirit. Het is zo interessant om andere culturen te ontdekken én om in andere concertzalen te spelen, al blijft Amsterdam voor mij op één staan. Maar ook de Berliner Philharmonie en de Philharmonie de Paris vind ik geweldig. Nog een voordeel: de viool waarmee ik speel, heb ik van het Concertgebouworkest in bruikleen. Het is een instrument uit 1750, wat je in de schilderswereld kan vergelijken met een schilderij van Van Gogh: onbetaalbaar! Als ik naar de toekomst kijk, hoop ik dat ik altijd zal blijven groeien, dat ik mijn techniek en muzikaliteit nog verder zal ontwikkelen, en dat ik nog meer emoties in de muziek ontdek. En dat ik tot op hoge leeftijd gezond zal blijven, zodat ik kan blijven spelen.”

Sylvia Huang kan je zien vioolspelen in de tv-spot van Nationale Loterij:

