Supermarkten roepen opnieuw tal van producten terug wegens aanwezigheid kankerverwekkend pesticide

Franse spoorwegen­maat­schap­pij zet renovatie­plan­nen van Gare du Nord in Parijs stop

12:30 De Franse spoorwegenmaatschappij SNCF (Société nationale des chemins de fer français) heeft de renovatieplannen van het drukste treinstation van Europa, het Gare du Nord in Parijs, stopgezet. Volgens de maatschappij zouden de kosten te ernstig uitlopen. In juli kondigde de voornaamste aannemer Ceetrus reeds aan dat de eindrekening van 500 miljoen euro zou verdrievoudigen. Verder zou het station niet klaar zijn tegen de Olympische Spelen, die in 2024 in de Franse hoofdstad zullen plaatsvinden.