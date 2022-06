Sunweb doet plannen voor nachttreinen naar Franse sneeuw en zon uit de doeken

Sunweb en European Sleeper hebben de ambitie om komende winter al te starten met nachttreinen naar de Franse Alpen. De volgende stap moet dan een nachttrein zijn die in de zomer reizigers zonder overstap naar het strand in Zuid-Frankrijk brengt.

Welke bestemmingen het precies zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Het is in ieder geval de bedoeling om naar de Franse Alpen te rijden in de winter. Mogelijk zelfs al komend seizoen”, verduidelijkt Chris Engelsman, medeoprichter van European Sleeper. “Maar we zijn nog aan het puzzelen welke eindbestemming het precies wordt in Frankrijk.” Daarover is European Sleeper nog in gesprek met Sunweb. Het hangt er bijvoorbeeld van af welke skigebieden het meest aantrekkelijk zijn, maar ook de capaciteit van de specifieke spoorlijnen speelt een rol.

Voor de zomer is de Middellandse Zeekust de meest logische optie. Of het dan de Côte d'Azur of meer richting Perpignan naar het westen wordt, is nog niet duidelijk, aldus Engelsman. Er moet bijvoorbeeld bekeken worden in welk pakket en met welke accommodatie de reis best aangeboden wordt.

Sunweb en European Sleeper hopen op komende winter. “Dat zou mooi zijn, er zijn tot nu toe geen belemmeringen voor. Het kan nog altijd, maar het is wel kort dag, het is een heel complex proces”, klinkt het. “We proberen dat zo snel mogelijk op de rails te krijgen, dan moet het wel een beetje meezitten. We zijn in gesprek met de spoorinfrastructuurbeheerders, onderaannemers om het uit te voeren en leveranciers van rijtuigen.” Het project heeft prioriteit bij beide partners, klinkt het.

Volgens Engelsman moet het om een concurrerend aanbod gaan, dat aantrekkelijk is voor een groot publiek.

European Sleeper sleutelt al langer aan een nachttrein vanuit Brussel, via Amsterdam, naar Berlijn, Dresden en Praag. Het doel om deze zomer uit te rijden werd niet gehaald en er is nog geen nieuwe richtdatum. Maar de initiatiefnemers hebben er alle vertrouwen in dat de trein er uiteindelijk komt. Voor deze verbinding werkt European Sleeper samen met de Tsjechische spooronderneming RegioJet.

Lees ook: