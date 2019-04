Studio Tarara gaat in Cannes in wereldpremière Midas Van Wynendaele

09 april 2019

21u29

Studio Tarara is in wereldpremière gegaan in Cannes. De VTM-serie is geselecteerd voor Canneseries, de televisietegenhanger van het filmfestival. De reeks was de voorbije twee maanden wekelijks te zien bij VTM, en kreeg al zeer lovende reacties. Nu is het dus aan een internationale jury om een oordeel te vellen.