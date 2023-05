Studie: aantal ‘moderne slaven’ neemt met kwart toe tot 50 miljoen wereldwijd

Het aantal mensen dat zich in een situatie van ‘moderne slavernij’ bevindt, is in vijf jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de Global Slavery Index die de Australische mensenrechtenorganisatie Walk Free woensdag heeft gepubliceerd. Volgens de index zaten in 2021 wereldwijd vijftig miljoen mensen gevangen in moderne slavernij. Dat zijn er tien miljoen meer dan in 2016. In België wordt het aantal moderne slaven op 11.000 geschat.

Volgens Walk Free komt moderne slavernij het vaakst voor in Noord-Korea (104,6 per 1.000 inwoners), Eritrea (90,3), en Mauritanië (32,0). Ook Saoedi-Arabië, Turkije, Tadzjikistan, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland, Afghanistan en Koeweit staan in de top tien.

België is het op zes na best scorende land in de ranking. Maar het aantal moderne slaven in ons land wordt wel nog altijd op 11.000 geraamd (1,0 per 1.000 inwoners).

Wat is moderne slavernij? Omdat er geen algemene wettelijke definitie van moderne slavernij bestaat, spreekt de ngo van moderne slavernij bij: mensenhandel, dwangarbeid, slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen huwelijken, uitbuiting en de ernstigste vormen van kinderarbeid. Een uitgebreide uitleg kan hier gelezen worden.

Gevolgen van coronapandemie

Vooral mensen die door klimaatverandering, conflicten of extreme weersomstandigheden gedwongen werden om hun huis te verlaten, lopen volgens het rapport gevaar om te worden uitgebuit. Daarnaast hebben inperkingen van de vrouwenrechten en de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie tot een verslechtering van de situatie geleid.

De organisatie heeft verder kritiek op de invoer van goederen die vaak onder dwang of in een situatie van afhankelijkheid geproduceerd worden. Het gaat onder meer om elektronica, kleding en palmolie. “Moderne slavernij dringt door in elk aspect van onze samenleving. Het zit verweven in onze kleren, het verlicht onze elektronica en het kruidt ons eten”, zegt Grace Forrest, oprichtster van Walk Free, in een mededeling.

De organisatie roept op om wetten in te voeren die moderne slavernij in de toeleveringsketens een halt toeroepen. De strijd tegen slavernij moet ook geïntegreerd worden in de humanitaire hulp en bij de uitbouw van een groene economie. Bovendien moeten kinderen, en dan vooral meisjes, beter worden beschermd door meer toegang tot het onderwijs en door het voorkomen van gedwongen huwelijken.