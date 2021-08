Studeren op kot kost ruim 14.000 euro

Meer online cursussen

“De afgelopen jaren gebruikten we een studie uit 2009, dit jaar kunnen we voor het eerst data gebruiken van een bevraging in 2020. Daaruit blijkt dat de strikte studiekosten lager liggen. Vergeleken met 2020 ligt het referentiebudget voor hogeschoolstudenten 8 procent lager, voor universiteitsstudenten is dat 2 procent. Mogelijk zijn scholen zich vandaag meer bewust van de studiekost en hebben ze maatregelen genomen. Er verschijnen ook meer cursussen online, zodat de prijs voor studieboeken daalt.”

Mondmaskers en handgel

Maar de stijging is grotendeels te verklaren door het coronasupplement dat de onderzoekers toevoegden aan het budget voor 2021. “Het gaat om budgetten voor de aankoop van zaken als mondmaskers, handgel, papieren zakdoeken,... Hiervoor voorzien we ongeveer 10 euro per maand per persoon. In 2020 deden we dit niet omdat die uitgaven gecompenseerd werden. Door de opgelegde beperkingen was het niet mogelijk om uit eten te gaan, bezoek te ontvangen of culturele activiteiten te doen.”