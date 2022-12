Studentes UGent zitten vast in Peru door onrust: “Terugvlucht gemist, al 850 euro kwijt”

Heel wat Belgen zitten vast of ondervinden hinder tijdens het reizen in Peru, het Zuid-Amerikaanse land waar protesten zijn uitgebroken tegen de arrestatie van de afgezette president Pedro Castillo. Al 160 reizigers registreerden zich op het platform ‘Travellers Online’ van Buitenlandse Zaken. Vier studentes van de UGent zitten al een week vast in de stad Arequipa. “We hebben onze terugvlucht naar België gemist. We zijn per persoon zo'n 850 euro kwijt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Donderdag raakte al bekend dat een aantal Belgen was gestrand in Aguascalientes, een kuuroord in de steile vallei aan de voet van de historische site en toegangspoort tot Machu Picchu. Daar zitten volgens de autoriteiten sinds dinsdag zo’n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten vast. Een aantal onder hen raakte er weg door 11 uur aan een stuk te stappen langsheen de spoorlijn naar Cusco, zoals de Vlaamse Kate Rohart. Onderweg moest ze zich tijdens een betoging zelfs even verstoppen in een auto.

KIJK. Kate vertelt hoe ze 18 uur lang onderweg was en zich onderweg moest verstoppen in auto tijdens een betoging

Maar omdat op veel plaatsen in het land de bussen niet meer rijden en er ook luchthavens gesloten zijn, raken nog veel andere landgenoten in de problemen. Onder hen vier studentes Pedagogie van de UGent, die na een stage van 10 weken in Peru nog twee weken zouden rondreizen. Vier van hen zitten momenteel vast in Arequipa, een van hen verblijft in Cusco.

“We zitten al een week vast in Arequipa”, vertelt Anna Vandercapellen (22). “We zouden normaal afgelopen zaterdag de stad verlaten met een nachtbus, maar deze ritten werden steeds gecanceld. Daarom besloten we een vlucht te boeken naar Lima, maar ook deze is al twee keer afgelast. Hierdoor hebben we onze terugvlucht naar België gemist. Door omboekingen en andere vluchten zijn we per persoon al 850 euro kwijt. We kunnen ten vroegste de stad volgende week maandag verlaten, als de vluchten dan wel doorgaan.”

Volledig scherm Een snelweg in Arequipa is volledig geblokkeerd tijdens een van de protesten. © AP

Volledig scherm © AP

“Sfeer zeer gespannen en grimmig”

Intussen begint de verveling toe te slaan. “We proberen wat te werken voor school en koffietjes te drinken, maar er valt voor de rest weinig te beleven in Arequipa”, aldus Anna (22). De studentes verblijven in een hostel en voelen zich voorlopig niet onveilig. “Maar de sfeer is zeer gespannen en grimmig. We zijn elke dag getuige van de protesten hier en winkels die hun deuren sluiten uit veiligheid. In Arequipa geldt sinds donderdagavond ook een avondklok, waardoor je na 20 uur niet meer buiten mag.” De dames benadrukken nog dat ze gelukkig kunnen rekenen op steun vanuit hun universiteit.

KIJK. In Peru zijn maandag bij manifestaties tegen de nieuwe president Dina Boluarte verschillende mensen om het leven gekomen, waaronder drie tieners

Verveling slaat toe

Ook voor de Vlamingen Niels en Elke verloopt de vakantie in Peru niet zoals verwacht. Dat melden ze ons via de tiplijn 4040. “We hebben een deel van onze reis moeten overslaan”, klinkt het. Niels en Elke zitten ook vast in Arequipa. “We zouden hier twee nachten blijven om dan door te gaan naar de Colca Canyon”, vertellen ze. “Maar tot op vandaag rijden de bussen niet. Het is heel lastig dat we nergens naartoe kunnen. Ook beginnen we ons te vervelen omdat er niet veel meer te doen is. We hebben totaal geen zicht op wanneer we hier weg raken.”

Niet-essentiële reizen afgeraden

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken paste woensdag haar reisadvies al aan. “Sinds 14 december worden niet-essentiële reizen naar Peru afgeraden”, zegt woordvoerder Wouter Poels. “Aan Belgen die ter plaatse zijn raden we aan om geen verplaatsingen te maken, en om manifestaties en samenscholingen te vermijden. Het is ook aangeraden lokaal nieuws te volgen en instructies van de autoriteiten op te volgen.”

Buitenlandse Zaken doet oproep

Volgens Poels verblijven een 1000-tal Belgen permanent in Peru. “We hebben hen allemaal aangeschreven om hen de richtlijnen te melden in verband met de aanpassing van het reisadvies.” Daarnaast registreerden al ongeveer 160 Belgen, de meeste wellicht toeristen, hun reis via het platform Travellers Online van Buitenlandse Zaken. “We roepen iedereen die in Peru is op om zich daar te registreren”, benadrukt Poels. “Met mensen die daar nood aan hebben, houden we contact, vooral door hen zo goed als mogelijk te informeren.”

Volledig scherm De overheid zet het leger in om de luchthaven te bewaken in Arequipa. © AP