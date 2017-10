Strijd in Raqqa "gaat laatste fase in" ADN

13u16

Bron: Belga 0 REUTERS De strijd om het laatste deel van de Noord-Syrische stad Raqqa dat nog in handen is van Islamitische Staat (IS) "gaat zijn laatste fase in". Dat hebben de Syrische Democratische Strijdkrachten vandaag bekendgemaakt, de alliantie van Koerdische en Arabische strijders die gesteund wordt door de Verenigde Staten.

De aankondiging komt er na het akkoord van gisteren om de burgerbevolking van Raqqa uit de stad te evacueren en "te verzekeren dat de zowat 275 plaatselijke jihadisten en hun families zich overgeven", zeggen de Syrische Democratische Strijdkrachten. "De strijd gaat verder tot alle terroristen die weigeren zich over te geven, uit de stad verwijderd zijn, ook de buitenlanders."

Buitenlandse IS-strijders

De door de VS geleide internationale anti-IS-coalitie zei gisteren dat het niet wil weten van een uittocht van buitenlandse strijders van IS, nadat er een akkoord was bereikt over het vertrek van alle Syrische IS-strijders uit de 'hoofdstad' van de organisatie.

Vandaag kwamen er wel al berichten binnen van buitenlandse jihadisten die de stad zouden verlaten hebben, onder meer de Burgerraad van Raqqa verspreidde dat nieuws. Het zou echter maar om 10 à 13 strijders gaan.

