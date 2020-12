Strengere controles op terugkerende reizigers - Europa koopt 100 miljoen extra doses Pfizervaccin - Britse coronavariant nu ook in VS

LIVE. België gaat coronavi­rus genetisch in kaart brengen - Aantal nieuwe besmettin­gen daalt onder de 1.800

5:25 Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen en zakt onder de 1.800. Dat blijkt deze ochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ons land gaat de genetische ­evolutie die het coronavirus doormaakt structureel in kaart brengen. Dat wordt cruciaal om te vermijden dat het virus via mutaties ontsnapt aan het vaccin. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.