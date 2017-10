Strategisch plein in Raqqa waar IS openbare executies organiseerde, heroverd ADN

12u06

Bron: Belga 0 Twitter De door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF) zegt in de Syrische stad Raqqa opnieuw grondgebied te hebben heroverd op terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Onder meer het nationaal ziekenhuis in de stad en het centraal gelegen Naim-plein konden bij de gevechten worden ingenomen, zo blijkt uit de mededeling van SDF, een alliantie van Koerdische peshmerga en Arabische milities.

De herovering van het Naim-plein wordt als strategisch belangrijk beschouwd. Het is het plein waar IS openbare executies liet plaatsvinden. Bij de gevechten werden ook verschillende jihadisten gedood, zeggen de SDF, die echter niet spreken over slachtoffers in het eigen kamp.

REUTERS Strijders van de SDF hijsen een witte vlag bij het nationaal ziekenhuis.

Het Syrische IS-bolwerk Raqqa staat al enige tijd op het punt te vallen. De voorbije dagen hebben honderden IS-strijders in de stad zich vrijwillig overgegeven. Volgens verschillende bronnen zouden zich alleen nog maar buitenlandse IS-strijders in Raqqa bevinden. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten stelt dat ze een gebied controleren dat slechts enkele huizenblokken en een stadion omvat.

