Stormweer stelt deelnemers Nederlands kampioenschap 'tegenwindfietsen’ op de proef

De zevende editie van het NK Tegenwindfietsen telde 325 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen en 225 individuen. Dat deden ze op gewone fietsen zonder versnellingen. “Het is echt heel beestachtig weer. Door de harde wind is het met stip de koudste editie”, zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. Volgens hem is deze stormachtige en natte editie vergelijkbaar met de race in 2020, tijdens storm Ciara. Op Twitter is te zien dat ook de spandoeken bij de finish niet bestand waren tegen de harde wind.