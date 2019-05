Storm houdt lelijk huis in wachtkamer van ziekenhuis MVW

26 mei 2019

09u54

Bron: KameraOne 2

Camerabewakingsbeelden tonen hoe de patiënten in een Thais ziekenhuis moeten vluchten voor een storm. Ze zitten in de wachtkamer wanneer de wind binnen raast. Het schilderij van de Thaise koning en de ziekenhuisbedden slingeren in het rond. Het is de zwaarste tropische storm van dit jaar in de regio. Gelukkig vielen er geen gewonden.