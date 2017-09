Stil protest aan slachthuis Verbist dat morgen weer opent Hans Verbeke

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hans Verbeke Aan de poorten van het gesloten runderslachthuis Verbist in Izegem, voeren zo'n 150 dierenliefhebbers vreedzaam actie. Ze protesteren tegen de wanpraktijken in het slachthuis die recent aan het licht kwamen toen dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights er met verborgen camera's vier dagen lang geheime opnames maakte. Het slachthuis opent vanaf morgen opnieuw de deuren.

Op de beelden is te zien hoe onvoldoende bedwelmde runderen bij de poten werden opgehangen en de keel overgesneden. Ook het feit dat runderen met een stok in de aars werden gepookt om hen te dwingen verder te stappen in een drijfgang op weg naar het slachten, zorde voor ontzetting.



Strenge voorwaarden

Uit verslagen van inspecteurs, gestuurd door de overheid, blijkt bovendien dat er in het Izegemse slachthuis de voorbije jaren verschillende inbreuken werden vastgesteld. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet na het uitlekken van de beelden het slachthuis sluiten. Gisteren maakte hij bekend dat Verbist, dat elders in het land ook nog drie runderslachthuizen heeft, morgen zijn vestiging in Izegem onder strenge voorwaarden weer kan openen.



In het bedrijf zijn intussen een pak maatregelen genomen die dierenleed zo veel mogelijk moeten vermijden. Zo werden camera's geplaatst met de bedoeling beelden online te zetten voor het grote publiek. Bij Verbist mag voortaan enkel nog geslacht worden onder toezicht van een verantwoordelijke van Dierenwelzijn. Externe experts worden ingezet en er wordt een extra personeelslid aangeworven die instaat voor het snel en efficiënt bedwelmen van de dieren.

De man die op de beelden te zien was terwijl hij runderen met een stok in hun aars pookte, is inmiddels ontslagen. Bij Verbist in Izegem werken, bedienden inbegrepen, ongeveer zestig mensen. Velen van hen komen uit het buitenland: Polen, Frankrijk maar ook Portugal. Door de sluiting verloor Verbist volgens Weyts 90 procent van de omzet in Izegem. Grote klanten als Delhaize en Colruyt haakten af.

Witte roos

De protestactie bij Verbist langs de Gentseheerweg verloopt, zoals aangekondigd, in alle rust. De actievoerders leggen elk een witte roos neer aan een protestbord. De bloemen zijn een symbool voor de runderen die geslacht werden bij Verbist.

De politie, beperkt aanwezig in de onmiddellijke omgeving, houdt discreet een oogje in het zeil. Aan de brandweerkazerne, een kilometer verderop, houdt een peloton politiemensen zich klaar om in te grijpen mocht de actie uit de hand lopen.

