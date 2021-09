Steven Van Gucht waarschuwt: “Modellen tonen dat er nog altijd potentieel is voor forse vierde golf met zware belasting ziekenhuizen”

Viroloog Steven Van Gucht heeft in De Ochtend op Radio 1 gewaarschuwd dat het vanuit wetenschappelijk oogpunt nog net iets te vroeg is om de mondmaskers op te bergen. Maar hij bood ook hoop. “De grote test van onze vaccinatiecampagne moet nog komen: in oktober, november en december. Maar daarna denk ik dat we het wel gehad hebben.”

Voor wie er nog aan mocht twijfelen: de maskers zullen ook voor Van Gucht op zeker moment weer de schuif in kunnen, de vraag is alleen wat de juiste timing is. “De politiek wil altijd iets te snel gaan”, meent hij. “Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar Denemarken. Maar Denemarken heeft op dit moment nog niets bewezen. Het land heeft de stoutmoedige beslissing genomen om alles los te laten, maar op een moment dat een heel moeilijke periode nog moet beginnen: de herfst en de winter. Dat is niet de gepaste timing.”

Volgens Van Gucht is alle gevaar nog niet geweken, ondanks de hoge vaccinatiegraad in ons land en zeker in Vlaanderen. “Er zijn nog altijd modellen - zowel in België als het buitenland - die tonen dat er potentieel is voor een forse vierde golf met een zware belasting tot zelfs overbelasting van de ziekenhuizen.”

Woonzorgcentra

De mensen die daar terecht zullen komen, zullen in hoofdzaak niet gevaccineerd zijn. “Maar er zijn nog onzekerheden. Wat met onze woonzorgcentra”, vraagt Van Gucht zich af. “Daar wonen mensen die heel fragiel zijn. Momenteel gaat het er nog altijd heel goed. Het vaccin werkt er nog prima. Maar zal dat over een maand of twee maanden ook nog altijd het geval zijn? Als de infectiedruk alsmaar hoger wordt? In oktober en november? Dat weten we niet. Daar zijn misschien nog niet alle risico’s verdwenen.”

De cijfers in Vlaanderen zijn beter dan in Brussel en Wallonië, maar de viroloog waarschuwt dat er ook daar nog probleemzones zijn. “Vlaanderen is niet homogeen. In de gemeenten rond Brussel en in Antwerpen zijn er ook nog gebieden met een lage vaccinatiegraad. Alles is met elkaar verweven. We moeten opletten met te zeer in hokjes te denken. Het wordt ook te complex als we te veel gaan differentiëren met onze maatregelen: in sommige gemeenten wel en in andere niet. Ik pleit voor eenvoudige regels.”

Maar er is ook goed nieuws. De modellen tonen volgens de viroloog dat áls er effectief een nieuwe golf komt, dat je die met relatief milde maatregelen kan onderdrukken. “Als je 20 tot 30 procent minder risicocontacten hebt, kan je die golf laag houden. Vroeger was dat 70 procent. Dan moest je een lockdown invoeren. Dat is nu niet meer nodig. Milde maatregelen zijn bijvoorbeeld maskers, een Covid Safe Ticket en telewerken.”

Milde maatregelen

Die milde maatregelen zouden ons op een veilige manier door een onzekere periode kunnen loodsen, zegt Van Gucht nog. “Daarna komt de periode dat we alles kunnen laten vallen. Dan hebben we de test gehad. Als we dit najaar en in mindere mate deze winter geabsorbeerd hebben, zullen we heel veel geleerd hebben over onze beschermingsbarrières en hoe sterk onze vaccinatiebarrières zijn. Nadien zullen de overblijvende risico’s wellicht zodanig klein zijn dat we kunnen zeggen dat het voorbij is. Het virus zal niet verdwijnen en er zullen nog mensen ziek worden, maar we zullen in een post-pandemiewereld kunnen leven. Maar nu is het nog te vroeg.”

