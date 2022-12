Steun van Russen voor oorlog neemt af, zeggen Britse inlichtingendiensten

Opsporingsbericht Grote ongerust­heid om vermiste Rania (18) in provincie Luik: “Alsjeblief, kom naar huis”

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Rania Harrach. Het 18-jarige meisje uit de provincie Luik is sinds donderdag vermist. Sudinfo spreekt van een onrustwekkende verdwijning. “Ze moest stage doen in Beaufays maar is daar nooit opgedaagd”, klinkt het in een opsporingsbericht dat op Facebook druk wordt gedeeld.

3 december