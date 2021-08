Sterrenchef Nick Bril mixt deze zomer geen soep, maar plaatjes: “Een goeie dj-set is voor mij als een meergangenmenu”

We treffen Nick Bril niet in zijn Antwerpse tweesterrenzaak The Jane, maar al facetimend op het Italiaanse Sicilië, waar hij met zijn vrouw Francheska, dochtertje Vika (7) en zoontje Fédin (4) van enkele dagen vakantie geniet. Al lijkt dat een rekbaar begrip: “Er zijn de voorbije tijd zoveel naderende projecten bijgekomen, zoals een pop-up met The Jane en een beachbar op de Malediven, dat ik ook hier op deze prachtige plek — met zicht op de citrusgaarden — nog wat moet doorwerken. Maar ik doe dat volgens een zeer gedisciplineerd patroon: elke ochtend om halfacht, acht uur zet ik de laptop aan, om die om twaalf uur ’s middags onverbiddelijk weer uit te zetten én de rest van de dag aan mijn gezin te wijden. Dat blijkt prima te lukken — ’s ochtends hebben mijn kinderen toch nog wat tijd nodig om wakker te worden — terwijl ik meteen mijn hoofd leeg heb voor de rest van de dag. En ik zelf zo ook van de vakantie kan genieten. Volgende week plakken we er nog enkele dagen in mijn eigen Zeeland tegenaan.”