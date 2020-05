Sterke stijging van het aantal geregistreerde feiten inzake hacking MDG

31 mei 2020

15u08

Bron: Belga 2 Het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake hacking is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 2.174 in 2015 tot 3.628 in 2018. In het eerste semester van 2019 werden er opnieuw 1.889 feiten geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kris Verduyckt (sp.a).

Momenteel is in de begroting geen specifiek budget voorzien voor de werking van de Computer Crime Unit-diensten en wordt hun werking gefinancierd op basis van de reguliere budgettaire federale politie. "Momenteel wordt een cybercrimestrategie ontwikkeld met een apart luik om de kost te berekenen van een globale en geïntegreerde aanpak van cybercrime", aldus De Crem.

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) telt vandaag 24 personeelsleden, terwijl er 44 voorzien zijn. De regionale crime units van hun kant besteden slechts een klein deel van hun capaciteit aan het onderzoeken van cybercrime, vermits hun hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van forensische steun aan andere onderzoeksdiensten. Op lokaal vlak beperkt men zich vooral tot het acteren van klachten.

Groei personeelsleden

"In alle strategische documenten en overlegplatformen tot nog toe hanteren we een gewenste groei van het FCCU naar 100 personeelsleden, plus een versterking van het regionaal niveau (RCCU) met nog eens 100 voltijds equivalenten onderzoekers cybercrime. Deze cijfers moeten binnen de geïntegreerde politie nog finaal worden gevalideerd", aldus minister De Crem.

