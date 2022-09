Stellantis geeft werknemers in Frankrijk 1.400 euro extra wegens inflatie

Celebrities Dodelijk ongeval ‘Rust’ kan serieus staartje krijgen voor Alec Baldwin: acteur maakt miljoenen vrij voor rechtszaak

Alec Baldwin (64) is een van de vier mogelijke verdachten in de zaak rond het dodelijk ongeval op de set van ‘Rust’. Dat blijkt uit een brief die de openbare aanklager van Santa Fe indiende bij de staat New Mexico. Dat meldt onder meer ‘The New York Times’. Baldwin zou intussen zijn voorzorgen nemen voor eventuele rechtszaken die nog volgen. Vorig jaar werd cameravrouw Halyna Hutchins neergeschoten met een vuurwapen dat losse flodders had moeten bevatten.

