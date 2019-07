Stel je vereniging voor tijdens de Vrijetijdsmarkt Marc Ceulemans

19 juli 2019

11u59 0

Tijdens de vrijetijdsmarkt op zaterdag 28 september op de splitsing van de Mechelsesteenweg met Duffelsesteenweg kan je kennis maken met vele Kontichse verenigingen en de vrijetijdsdienst met sport, jeugd cultuur, ontwikkelingssamenwerking en de bibliotheek.

De vrijetijdsdienst van Kontich roept alle cultuur, jeugd- en sportverenigingen uit Kontich, Waarloos en Kontich-Kazerne op, om het rijke aanbod van je vereniging bekend te maken tijdens de vrijetijdsmarkt.

Wil je er ditmaal ook bij zijn? Wil je door een optreden, workshops, animatie het grote publiek laten kennis maken met je vereniging? Of wil je graag een kraampje uitbaten? Geef dan een seintje met je gegevens ten laatste op vrijdag 2 augustus bij de vrijetijdsdienst via uitwinkel@kontich.be of kom even langs de vrijetijdsbalie, te vinden op het Sint-Jansplein.