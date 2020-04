Stel hier uw vraag over onderwijs in coronatijd en krijg antwoord in VTM NIEUWS ttr

18 april 2020

14u04 4

De paasvakantie zit erop voor 1,2 miljoen Vlaamse kinderen, maar corona houdt alle schoolpoorten nog op slot. Heeft u vragen over onderwijs in tijden van de coronacrisis? Wij leggen uw vragen voor aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en kinderpsychologe Katelijne Van Lommel. Van Lommel is vanavond te gast in VTM NIEUWS om 19 uur. Morgenavond komt minister Weyts naar de studio. Zij zullen de belangrijkste vragen beantwoorden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.