Stel hier uw vraag over de nieuwe coronamaatregelen Redactie

06 oktober 2020

19u00 34

De regering stelde vandaag weer een aantal nieuwe coronamaatregelen voor. Zo wordt vanaf deze vrijdag het aantal nauwe contacten opnieuw beperkt en zullen cafés over het hele land al om 23 uur moeten sluiten.

Hier vindt u het overzicht van alle aangekondigde maatregelen. Ze zullen vanaf deze vrijdag van kracht worden en gelden minstens tot 9 november. Dan volgt er opnieuw een evaluatie.

Heeft u nog vragen over de nieuwe maatregelen? Stel ze dan via het formulier hieronder. De belangrijkste vragen worden morgen beantwoord in het VTM NIEUWS.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)