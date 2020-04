Stel hier al jouw vragen aan Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die ons uit lockdown moet halen Redactie

11 april 2020

12u57 15 Professor infectieziekten Erika Vlieghe (48) is voorzitter van de expertengroep die moet beslissen over het afbouwen van de lockdown in ons land. Vanavond om 19 uur is ze te gast in de studio van VTM NIEUWS, waar ze zal antwoorden op jouw vragen. Stel hier jouw vraag.

Wat is haar visie op de exitstrategie? Wanneer en op welke manier kunnen de maatregelen volgens haar versoepeld worden? Stel al jouw vragen in het formulier hieronder. Erika Vlieghe beantwoordt de belangrijkste vragen vanavond om 19 uur in het VTM NIEUWS.



