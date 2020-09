Exclusief voor abonnees

Stefaan (59), Johan (59) en Glenn (28) kregen het coronavaccin al

Sabine Vermeiren

12 september 2020

07u11

Proefpersonen voor het coronavaccin: ze stellen hun lichaam ten dienste van de wetenschap en dat doen ze niet zonder risico, bleek deze week. In Engeland moest een farmabedrijf de proeven naar een veelbelovend middel stopzetten omdat een tester neurologische problemen kreeg. Een handjevol Vlamingen is óók proefpersoon. Hoe het straks zal voelen als we eindelijk dat vaccin hebben? Deze drie mensen weten het al.