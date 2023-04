Steenrijke Belgisch-Libanese zakenman door VS beschuldigd van oplichting en financiering terrorisme

Een steenrijke Belgisch-Libanese zakenman wordt door het gerecht in de VS beschuldigd van oplichting en witwassen. De man staat op een sanctielijst en mag geen zaken doen in VS omdat hij een financier van terreurorganisatie Hezbollah zou zijn. Toch zou Nazem Ahmad, die werken van Pablo Picasso en Andy Warhol bezit, voor honderden miljoenen kunst en diamanten verhandeld hebben. De man bevindt zich volgens de VS in het buitenland en is nog op vrije voeten.

Nazem Ahmad is een steenrijke diamanthandelaar en kunstverzamelaar. Volgens ‘The New York Times’ bezit hij schilderijen van Andy Warhol en Pablo Picasso en kreeg hij in het verleden in België al met het gerecht te maken. Op Instagram heeft hij een account met 172.000 volgers waarop hij foto’s van kunstwerken post.

Sinds 2019 staat Ahmad in de VS op een sanctielijst omdat hij ervan wordt verdacht een financier te zijn van terreurorganisatie Hezbollah. Dat is een terreurbeweging met wortels in Libanon, bestaande uit moslims met anti-Israëlische en anti-Amerikaanse sentimenten.

400 miljoen dollar

In een aanklacht die dinsdag is ingediend bij rechtbank in New York, staat dat Ahmad, ondanks de Amerikaanse sancties, een complex netwerk van bedrijven heeft ingezet om voor voor meer dan 400 miljoen dollar diamanten en kunst te verhandelen. Die schimmige constructie moest zijn betrokkenheid verhullen. Hij wordt ervan beschuldigd de Amerikaanse regering te hebben opgelicht om crimineel geld wit te wassen.

Nog drie Belgische verdachten

De aanklacht neemt ook acht medeplichtigen in het vizier, waaronder nog drie mensen die zowel de Belgische als Libanese nationaliteit hebben. Alle verdachten zijn nog op vrije voeten, behalve de boekhouder van Nazem Ahmad, die dinsdag is opgepakt in Groot-Brittannië.

Bloeddiamanten

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft economische sancties uitgevaardigd tegen 52 personen in 9 landen die banden hebben met de Belgisch-Libanese zakenman. Het benadrukt daarbij dat de handel in kunst en diamanten dient om illegale opbrengsten wit te wassen. In 2019 stelde de VS al dat Nazem Ahmad een van de tophandelaars was in zogenaamde bloeddiamanten, die afkomstig zijn uit conflictgebieden.

Groot-Brittannië heeft bovendien dinsdag alle tegoeden van de zakenman bevroren. Volgens de Britse minister van Financiën Barones Penn was dat nodig om “financiering van internationaal terrorisme” te bestrijden.

Eerdere arrestatie

Het is niet de eerste keer dat de VS een Belgisch-Libanese zakenman in het vizier neemt. Op de luchthaven van Boekarest werd eind februari de van terrorisme verdachte 58-jarige Mohammad Bazzi opgepakt. Ook hij zou terreurbeweging Hezbollah financieel hebben gesteund. De Amerikanen loofden tot omgerekend 9,5 miljoen euro uit voor de tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

