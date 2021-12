Steeds meer mensen nemen kleine dosis drugs in ‘om welzijn te verbeteren’

De Global Drug Survey, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie uit Londen, werd gehouden tussen december 2020 en maart 2021. Er namen 32.000 mensen verdeeld over 20 landen deel aan het onderzoek. Een bevinding die naar voren wordt geschoven is het gebruik van psychedelische drugs, zoals lsd of paddo’s. Een kwart van de mensen die de afgelopen 12 maanden psychedelica hebben gebruikt, zegt aan microdosering te doen. Psychedelica veranderen het bewustzijn en spelen in op de zintuigen. Ze duiken regelmatig op in onderzoek naar behandelingen van depressies.

Toegenomen wachttijden

Bij de mensen die in de studie aangaven dat ze een microdosering van de drugs innamen én medicijnen voor hun geestelijke gezondheid innemen, meldde ongeveer een kwart te stoppen met hun medicatie. Nog eens een kwart verminderde de dosis of de frequentie van het gebruik. Prof. Adam Winstock, specialist in verslavingsgeneeskunde, zegt in de Britse krant The Guardian dat het experimenteren een gevolg kan zijn van de toegenomen wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. De Global Drug Survey merkt in haar rapport op dat het plots stoppen met psychiatrische medicatie kan leiden tot verslechtering van de geestelijke gezondheid en niet zomaar kan zonder medisch toezicht.