Steeds meer meisjes verkopen maagdelijkheid via online veilingen: "Het is geweldig!'" Jolien Meremans

31 maart 2018

17u06

Bron: RT 0 In het Verenig Koninkrijk worden meisjes aangemoedigd om hun maagdelijkheid te verkopen. Verschillende websites zien de 'trend' als een grote troef en inkomstenbron. Vooral rijke zakenmannen, acteurs en topsporters zijn geïnteresseerd in de meisjes en hebben daar veel geld voor over.

Britse tieners worden aangemoedigd om hun maagdelijkheid te verkopen op het internet. De trend ontstond nadat een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk een grote som geld ontving met het verkopen van haar eerste sekservaring.

Jasmine

De website Cinderella Escorts is een van de platformen om maagden en mannen die op zoek zijn naar seks te verenigen. Zo heeft de site 1,2 miljoen euro verdiend aan de maagdelijkheid van Jasmine. Volgens de website kocht een Hollywoodacteur haar maagdelijkheid.

Jasmine moest eerst met drie verschillende mannen daten alvorens ze hun definitieve bod konden plaatsen. In een verklaring schreef de studente dat ze geen spijt heeft.

"Dit was een geweldige ervaring! Ik kreeg heel wat aandacht en enkele maanden later kon ik mijn maagdelijkheid eindelijk verkopen! Vorige week ben ik met drie verschillende mannen in Londen op date geweest. Ik sprak af met een voetballer van Manchester United, hij wilde echt super aardig zijn tegen mij. Ik had ook een date met een zakenman uit München. Hij was een echte gentleman en we konden het goed met elkaar vinden, maar hij was te oud voor mij.”

Hollywood

Het hoogtepunt kwam wanneer ik met een van mijn favoriete acteurs uit Hollywood op date mocht. Cinderella Escorts vertelde me dat hij al eerder een bod had uitgebracht, maar werd overboden door een andere man. Ik had nooit durven dromen om zo een hoge prijs te krijgen voor mijn veiling. Het is zo geweldig!

Jasmine, die haar interesses opsomt als "reizen, lezen en films kijken" is niet de enige Brit op de website "Cinderella Escorts". Anderen hebben hun maagdelijkheid voor nog meer geld verkocht. Een vrouw genaamd Giselle, 19 jaar, verkocht naar verluidt haar eerste ervaring ooit aan een zakenman uit Abu Dhabi voor 2,5 miljoen euro.

Claudia

Andere tieners melden zich aan op de site, inclusief 18-jarigen. Het minimum bod voor "Claudia" was 81.100 euro. Claudia zei: "Ik wil mijn maagdelijkheid verkopen aan Cinderella-escortes omdat ik een maagd wilde blijven totdat ik de perfecte man ontmoette. Niemand bleek goed genoeg te zijn, dus besloot ik mijn maagdelijkheid maar te verkopen. Op die manier kan ik mijn studies zonder problemen betalen.

De website zei dat het om serieuze beslissingen gaat, maar dat de vrouwen goed worden opgevolgd om hun veiligheid te garanderen.