Start de klok: Evi Hanssen geeft je 1 minuut om je tegenstander te verslaan

Ouders vs. kinderen: wie slaagt in deze te gekke opdrachten?

Jiska Agten

17 augustus 2020

09u00

De gekste mama of papa worden, dan kan niet zonder de koning der challenges geprobeerd te hebben. “1-minuutuitdagingen zijn grappig om te doen, je hebt er niet veel tijd voor nodig en het mag allemaal wat minder serieus”, vertelt Evi Hanssen. “Zijn je kinderen wat groter, zoals Scout en Mac, dan is dit natuurlijk geweldig materiaal voor TikTok of het nieuwe Instagram Reels. Maar ook zonder filmpjes of social media kan je met deze uitdagingen het lol-gehalte van de vakantie verhogen.”