“Stappenplan voor het redden van het klimaat”: Lego maakt handleiding voor wereldleiders naar aanleiding van klimaattop in Glasgow

Online verpak­kings­vrije supermarkt uit Nederland ‘Pieter Pot’ komt naar België

Het Nederlandse bedrijf ‘Pieter Pot’, een online supermarkt die beweert verpakkingsvrij te zijn, is nu ook in ons land actief. Pieter Pot levert producten zoals pasta, kruiden en ontbijtgranen aan huis in glazen potten of flessen met statiegeld en dus zonder verpakkingsafval. Al 8.000 Belgen schreven zich in op een wachtlijst om meteen klant te kunnen worden.

11:41