Stappen ondanks dwarslaesie: Michaël houdt zijn spieren en botten gezond met een staprobot

13 januari 2020

09u00 0 Michaël Meulenbergs uit Heist-op-den-Berg is 24 jaar wanneer hij een noodlottige val op een indoor skipiste maakt. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn, al zegt hij daar zelf heel nuchter over: “Ik kan alles nog, behalve iets bovenin de kast pakken.” Je herkent Michaël misschien uit de tv-spot van de Nationale Loterij. Zijn pakkende verhaal lees je hier.

“Op 18 november 2016 was ik in Nederland met een groep vrienden op een indoor skipiste. Ik kwam zwaar ten val en had direct door dat er iets grondig mis was. Toen ik op mijn benen klopte, voelde ik niets... Ik werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Maastricht gebracht. De diagnose was hard: een complete dwarslaesie. Toch heb ik het snel een plaats kunnen geven. Sterker nog: als mensen mij vragen of ik op die dag opnieuw zou gaan skiën, als ik het kon overdoen, dan zeg ik volmondig ‘ja!’ Ik ben niet kwaad of bitter. Ook mijn omgeving heeft positief gereageerd, zo van: we vinden er wel een oplossing voor. Toen ik na twee weken in Maastricht naar het UZ Leuven werd overgebracht, hebben mijn ouders direct van alles geregeld om de benedenverdieping van hun huis aan te passen, zodat ik daar kon slapen, douchen...”

Als ik het kon overdoen, zou ik die dag gewoon opnieuw gaan skiën. Ik ben niet kwaad of bitter. Michaël Meulenbergs

Nooit meer gevoel

“Met een complete dwarslaesie weet je dat je nooit meer gevoel in je benen zult hebben. Maar stappen doe ik wel, minstens eenmaal per week, in het centrum van To Walk Again van Marc Herremans in Herentals. Daar wandel ik rond in de staprobot, wat onmisbaar is voor de doorbloeding van mijn spieren én om mijn botten zo stevig mogelijk te houden. Dat eksoskelet is uniek in België, patiënten komen er helemaal voor uit Oost- en West-Vlaanderen. Ik heb tweeënhalve maand in revalidatiecentrum Pellenberg gezeten en vrij snel daarna kon ik al voor de eerste keer rondlopen in de robot. Dat is, ook letterlijk, onbetaalbaar. Het is geweldig om eindelijk weer op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.”

Het eksoskelet van To Walk Again is uniek in België.

En de toekomst?

“Mijn leven is veranderd, maar toch ook weer niet. Ja, ik zit in een rolstoel. Maar ik ben volledig zelfstandig. Als iemand mij vraagt wat ik allemaal niet meer kan, zeg ik altijd: ‘Ik kan alles nog, behalve iets bovenin een kast pakken.’ Sommige dingen mis ik wel. Ik ben van opleiding schrijnwerker, maar werken met bepaalde toestellen is voor mij erg moeilijk. Vroeger deed ik veel aan atletiek en hardlopen, maar dat kan natuurlijk niet meer. Toch tracht ik zo veel mogelijk in beweging te blijven. Ik doe mee aan straatlopen, de 10 Miles... Vlak voor mijn ongeval had ik met mijn huidige vriendin afgesproken om voor de eerste keer op date gaan. Toen ze dagenlang niks van me hoorde, dacht ze dat ik niet meer geïnteresseerd was in haar. Nadat ze hoorde over mijn ongeval, is ze me meteen komen bezoeken in Leuven. En zie: in juni van dit jaar gaan we trouwen!”

