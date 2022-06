Staking bij Ryanair in België op 24, 25 en 26 juni

Wat betekent deze staking voor jou als reiziger? VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert legt uit:

Onderhandelingen bij de Ierse maatschappij slepen al weken aan. Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De bonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.

De directie had beloofd om tegen vrijdag nog een laatste voorstel te bezorgen aan de Belgische vakbonden. Volgens CNE-vakbondsman Didier Lebbe voldeed dat nog niet aan de eisen van het personeel, dat respect voor de Belgische arbeidswetgeving vroeg met de garantie op een minimumsalaris voor iedereen.

De vakbondsman zegt dat de enige “toegeving” die Ryanair wilde doen, is om de stewards en stewardessen vier flesjes van een halve liter water per dag te geven. Momenteel moeten ze net als de passagiers betalen als ze aan boord van het vliegtuig drinken willen nemen. “Dit is absoluut niet voldoende als je op het tarmac staat in Malaga tijdens de maand augustus, wanneer het 50 graden is en de vliegtuigmotoren stilgelegd zijn”, klinkt het.

Ryanair is het niet eens met de vakbonden. “CNE en ACV Puls zouden moeten onderhandelen met Ryanair om tot verbeteringen te komen in plaats van onjuiste verklaringen af te leggen en dreigementen te uiten om de reisplannen van onze Belgische klanten nodeloos in de war te sturen”, zegt de directie in een reactie. Ze herhaalt dat Ryanair “de Belgische wetgeving volledig respecteert”.

Eerder hadden vakbonden bij Ryanair in Spanje en Portugal al het cabinepersoneel opgeroepen te staken op dezelfde dagen. In Spanje wordt daarnaast ook nog gestaakt op 30 juni, 1 en 2 juli.

De start van de drukke zomeruittocht zal moeilijk verlopen, want ook bij Brussels Airlines is een staking aangekondigd. Die overlapt deels met de actie bij Ryanair: de bonden bij de Belgische maatschappij kozen 23, 24 en 25 juni als stakingsdagen.

Op maandag 20 juni wordt dan weer zware hinder op Brussels Airport verwacht. Dan is er een nationale actiedag van de vakbonden en wil het veiligheidspersoneel van G4S op de luchthaven staken. Brussels Airlines schrapte meer dan de helft van zijn vluchten die dag.

