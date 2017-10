Stafchef in de bres voor Trump na klachten over ongevoeligheid na telefoontje aan oorlogsweduwe ib

04u00

Bron: Belga 1 AP De stafchef van Donald Trump, John Kelly, kwam zijn baas verdedigen. Hij had advies gegeven over hoe Trump het gevoelige telefoontje moest aanpakken. De stafchef van het Witte Huis, John Kelly, die zelf een zoon verloor in Afghanistan, heeft gisteren Donald Trump verdedigd voor de manier waarop hij de weduwe van een gesneuvelde soldaat behandelde. De president werd door een Democratisch congreslid ervan beschuldigd ongevoelig te zijn.

"Als je niet tot de familie behoort, als je het uniform nooit droeg, als je nooit hebt gevochten, kan je je zelfs niet inbeelden hoe je dergelijke telefoontjes moet plegen", zei Kelly, een voormalige viersterrengeneraal van het Amerikaanse marinierskorps. Hij zegt dat hij daarom Trump eerst geadviseerd had om de families van de vier soldaten van de speciale eenheden die op 4 oktober omkwamen in Niger, niet te bellen.

EPA De Amerikaanse president Donald Trump.

Ervaringen

Toen de president toch besliste om contact op te nemen met de nabestaanden, vertelde Kelly hem over zijn ervaringen toen zijn zoon in 2010 sneuvelde. Het toenmalige hoofd van de marine Joseph Dunford - nu Chairman of the Joint Chiefs of Staff, de hoogste officier binnen de Amerikaanse strijdkrachten - had hem er destijds op gewezen dat zijn zoon wist wat de gevaren waren, maar dat hij alsnog had besloten zijn land te dienen. Kelly raadde Trump aan om hetzelfde te zeggen. "Op die manier probeerde hij duidelijk te maken dat de gesneuvelde een moedig man is, een gevallen held."

AFP Frederica Wilson spreekt over de dood van sergeant La David Johnson.

"Ongevoelig"

Nadat Trump dinsdag de families van de vier gesneuvelde soldaten had gebeld, beschuldigde het Democratisch congreslid Frederica Wilson de president ervan ongevoelig te zijn. Zij zat met Myeshia Johnson, de weduwe van sergeant La David Johnson, in de auto op weg naar de luchthaven in Miami waar het lichaam vanuit Niger zou aankomen, toen Johnson werd gebeld. "Het kwam erop neer dat Trump zei: 'Wel, hij wist waarvoor hij getekend had, maar het zal toch wel pijn doen.' Dat is wat hij zei", luidde de kritiek van het congreslid.

AFP De omgekomen sergeant La David Johnson.

Trump ontkent

De president ontkende eerder al dat het gesprek zo was verlopen. "Ik heb niet gezegd wat het congreslid zegt. Dat heb ik helemaal niet gezegd en dat weet ze."