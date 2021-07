Staatsveiligheid waarschuwt voor mogelijke spionage via Chinese smartphones

OnePlus en Xiaomi reageren niet. De Belgische woordvoerder van Oppo Dries Cludts stelt dat “Oppo een privébedrijf is en actief is in meer dan 40 landen en regio’s over de hele wereld”. “We onderhouden positieve relaties met de overheden en regelgevende instanties van de landen waarin we actief zijn. We opereren in overeen­stemming met alle plaatselijke wetten en regulering.”