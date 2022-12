Staatsveiligheid startte onderzoek naar corruptie binnen Europees Parlement en doorzocht woning van Panzeri

KIJK. Alles wat je moet weten over de Italiaan Pier Antonio Panzeri in 60 seconden:

De Staatsveiligheid werkt niet op politieke partijen of mandatarissen, maar wel op dreigingen, aldus ‘Knack’. Binnen die opdracht kan het alsnog gebeuren dat namen van politici of partijen in het vizier van de inlichtingendienst komen. De belangrijkste opdracht van de Staatsveiligheid is informatie winnen over activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de staat, zoals “inmenging in beslissingsprocessen”.

Al in 2021 lanceerde de Staatsveiligheid een onderzoek naar inmenging door een vreemde mogendheid. Het is dat onderzoek dat uiteindelijk uitmondde in het gerechtelijk onderzoek dat Europa vandaag in de ban houdt. ‘De Standaard’ schreef vanochtend al dat “een verslag van de inlichtingendiensten, dat enkele maanden geleden opgemaakt werd” aan de basis ligt van het gerechtelijk onderzoek. Volgens informatie van ‘Knack’ en ‘Le Soir’ werkte de Staatsveiligheid ook met vijf Europese zusterdiensten samen op dit dossier.

De Staatsveiligheid geeft geen commentaar.

“SKY-ECC van de omkoping”

Een cruciale stap in het inlichtingenonderzoek was een doorzoeking (een zogenoemde BIM - Bijzondere Inlichtingenmethoden) van het huis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die inmiddels is aangehouden. Daarbij trof de Staatsveiligheid volgens de bronnen van ‘Knack’ en ‘Le Soir’ 700.000 euro cash aan.

“Dit is het SKY-ECC van de omkoping”, zegt minister Van Quickenborne in een reactie aan de twee kranten. “Een gamechanger waar de Veiligheid van de Staat gedurende meer dan een jaar heeft aan gewerkt, samen met buitenlandse inlichtingendiensten, om vermoedelijke omkoping van leden van het Europees Parlement door verschillende landen in kaart te brengen.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) © Photo News