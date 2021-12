Staatssecretaris Sammy Mahdi stelt actieplan voor om asielzoekers aan het werk te krijgen

Personeel in de ouderen­zorg slaakt noodkreet: “Deze marathon duurt al meer dan 21 maanden, zonder eindpunt in zicht”

Het water staat het personeel in de ouderenzorg aan de lippen, zo waarschuwt de Federatie van Zorgkundigen (BEFEZO). Enerzijds is er sprake van een hardnekkig personeelstekort, anderzijds eist de coronacrisis zijn tol. “De omstandigheden worden steeds moeilijker en er is geen eindpunt in zicht”, schrijft Paul Cappelier, de voorzitter van BEFEZO.

