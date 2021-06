Staatssecretaris Mahdi sluit collectieve regularisatie voor hongerstakers uit: “Dat is niet menselijk”

Al sinds 23 mei zijn zowat 430 mensen zonder papieren in Brussel in hongerstaking. Ze eisen een collectieve regularisatie, en regeringspartijen Ecolo en PS voeren de druk op voor individuele regularisatie op basis van bepaalde criteria, ‘maar dat wordt niet overwogen’. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die te gast was bij Terzake .

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mahdi houdt het been dus stijf. De staatssecretaris blijft erbij dat er “veel manieren zijn om legalisatie op een ordentelijke manier te doen”. Maar een collectieve regularisatie, na een hongerstaking, daar denkt hij niet aan. “Dan staan er volgende week duizenden aan te schuiven”.

Op kritiek dat Mahdis beslissing in deze onmenselijk en dus niet christelijk zou zijn, herhaalt hij wat hij eerder op Twitter al zei, namelijk dat zijn dienst net heel veel doet om mensen te helpen. Maar mensen zonder papieren wijsmaken dat er via een hongerstaking iets uit zal komen. “Dat is niet menselijk.”

Volledig scherm Hongerstaking dag 32, van 400 mensen zonder papieren die een regularisatie vragen. © Tim Dirven

Daarmee verwijst hij naar een eerdere uitspraak waarin hij “extreemlinkse organisaties” beschuldigt “hongerstakers aan te moedigen tot het bittere einde”. Wanneer presentatrice Kathleen Cools vraagt over welke organisaties Mahdi het net heeft, blijft hij het antwoord schuldig.

Politieke druk

Ook de politieke druk vanuit de regering legt Cools voor aan Mahdi. Binnen de regering werpen de Franstalige partijen Ecolo en PS stemmen op om individuele regularisatie te regelen op basis van enkele criteria. Maar ook daar is Mahdi resoluut: “Als we gaan beginnen regulariseren vanaf bijvoorbeeld tien jaar zwartwerk, wat zeggen we dan aan mensen die hier al acht jaar onwettig zijn? ‘Wacht nog twee jaar en dan heb je je papieren.’”

Volledig scherm Een man met dichtgenaaide mond. © Photo News

Cools vraagt ook nog naar het omstreden voorstel van Mahdi om in bepaalde gevallen woonstbetredingen toe te laten bij sans-papiers. “Mijn aanklampend beleid bespreek ik enkel binnen de regering. Niet hier aan tafel”, aldus Mahdi.

Mond dichtgenaaid

De afgelopen dagen hebben vier van de zowat 430 mensen zonder papieren in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB die in hongerstaking zijn, hun mond dichtgenaaid. Ze kunnen alleen nog via een rietje drinken. De sans-papiers zijn al sinds 23 mei in hongerstaking om collectieve regularisatie te eisen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.