Staatssecretaris de Moor nuanceert: “Géén verplichte spreiding van individuele opvangplaatsen en geen premie per asielzoeker”

Samen met het agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil lanceerde de Moor gisteren een oproep aan steden en gemeenten om individuele plaatsen aan te bieden op vrijwillige basis. De meeste asielzoekers verblijven in collectieve centra, maar er zijn ook individuele plaatsen nodig voor specifieke doelgroepen.

“Het openen van een plaats brengt voor steden en gemeenten kosten met zich mee. De federale overheid wenst daarin tegemoet te komen en heeft een stimuleringsfonds opgericht om bij de opstart van een individuele opvangplaats een premie toe te kennen”, zegt het kabinet van de Moor zaterdag in een mededeling.

“De gemeente krijgt die premie per opgestarte opvangplaats, niet per opgevangen asielzoeker. Een opvangplaats wordt meerdere keren in gebruik genomen”, verduidelijkt de mededeling van de staatssecretaris.